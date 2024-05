Calciomercato Milan: la Juventus beffa Furlani per la rivelazione della Serie A? Giuntoli ha un ASSO nella manica

Calciomercato Milan: la Juventus beffa Furlani per la rivelazione della Serie A? Giuntoli ha un piano per strapparlo ai rossoneri

Come svela Tuttosport nella sua edizione odierna, la Juve ha nel mirino sempre Riccardo Calafiori, obiettivo primario per una difesa che a breve perderà anche Alex Sandro.

Per convincere il Bologna a cedere, nell’affare potrebbe rientrare una contropartita: Tommaso Barbieri. L’esterno è stato protagonista di un’ottima annata in prestito al Pisa e potrebbe ora fare il grande salto in Serie A con gli emiliani, essendo un grande pupillo di Sartori. Su Calafiori è forte anche l’interesse del calciomercato Milan.