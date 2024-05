Mercato Milan: rischia di sfumare Ouedraogo! Pronta una maxi-offerta per il talento dello Schalke, tutti i dettagli sul classe 2006

Secondo quanto riportato dal The Athletic, aumenta la concorrenza per Assan Ouedraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04 che il mercato Milan segue da oltre un anno.

Oltre al Liverpool, che da tempo lo sta seguendo, il club che si sta muovendo con più forza per lui è il Manchester United pronto a presentare una maxi-offerta per portarlo subito in Premier League e battere le concorrenti.