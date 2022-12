Pioli sul Mondiale: «È difficile per un allenatore dare identità». L’allenatore del Milan ha parlato anche di assenze di sorprese per ora

Stefano Pioli ha dato ai suoi giocatori una regola. L’allenatore del Milan ha perso alcuni giocatori, partiti con le loro Nazionali per il Mondiale: a questi, tra cui Leao e Giroud, ha chiesto una sola cosa, ossia videochiamarli dopo. Regola a parte, Pioli ha parlato di questo Mondiale di Qatar a Sky Calcio Club.

IL MONDIALE – «È più un Mondiale di individualità: quest’anno hanno preparato i Mondiali in una settimana. È difficile per un allenatore dare un’identità, anche se Luis Enrique credo che giochi il miglior calcio. Non ci sono state grandi sorprese a livello tecnico-tattico. Hanno guardato più alla concretezza ed alle individualità visto che ogni partita ha un peso specifico importante».