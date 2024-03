Pioli Milan, la dirigenza lo difende ma il tormentone futuro continua: I TRE MODI per guadagnarsi la conferma

Il futuro di Pioli al Milan resta un tormentone: dalle parole della dirigenza ai risultati sul campo, così si gioca la panchina

Ibrahimovic, da Gedda, gli ha indicato la via: «Cosa deve fare Pioli per la riconferma? Continui così, sta facendo un buon lavoro e noi siamo felici di lui». Il presidente Scaroni, da San Siro durante il pre-partita di ieri, ha ribadito il concetto: «Ha detto bene Zlatan: deve continuare a lavorare tranquillo e tutto andrà bene». Detto fatto: vittoria di misura targata Pulisic contro l’Empoli – con tanto di record di 351 punti sulla panchina del Milan – come successo era stato contro Lazio e Slavia Praga, al netto di un gioco non entusiasmante, ma è questo quello che conta. Perché i risultati sul campo da qui a fine stagione, avranno un peso determinante sulla bilancia rossonera per il futuro dell’allenatore.

Tutta a partire magari dalla conferma del secondo posto in classifica dopo il sorpasso alla Juventus che significherebbe anche qualificazione alla prossima Supercoppa, se non cambierà il format. I rossoneri nel 2024 hanno recuperato 8 punti ai bianconeri. Il calendario fino allo scontro diretto prevede per il Milan big match contro Fiorentina e Inter al contrario di quello della Juve che vede impegni con Lazio, Fiorentina e derby contro il Torino.

Probabilmente però deciderà la coppa. L’Europa League resta il bonus che può rivalutare la sua annata e quella di tutta la squadra, in tal senso il ritorno degli ottavi di finale della competizione a Praga – con il 4-2 di San Siro da difendere – sarà snodo decisivo da qui a venire con Liverpool e Bayer Leverkusen che restano gli ostacoli più ardui in opposizione a sogno e obiettivo di mettere in bacheca quell’unico trofeo che ancora manca nella storia del club.

La data di scadenza impressa sul contratto che lo lega al Milan dice 2025, ma non è abbastanza per sentirsi al sicuro: la proprietà deciderà a maggio, Pioli sa bene che tutto passerà da questa ultima fetta di stagione.