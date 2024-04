Pioli Milan, Sacchi non ha dubbi: «Lo scorso mercato è stato fatto da lui? I rossoneri dovrebbero riflettere su questa cosa»

Pioli-Milan, Arrigo Sacchi, leggenda rossonera, ha parlato del mercato della scorsa estate e non solo: le sue dichiarazioni

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «Gli acquisti dell’estate passata sono tutti farina del sacco di Pioli, oppure c’è anche la mano dei dirigenti che allenatori non sono? Se questi giocatori li ha voluti tutti Pioli, mi arrendo. Se invece, come credo, li hanno presi i dirigenti, è un altro discorso. Chi ha valutato il temperamento e le doti morali di questi giocatori? Un allenatore o dei dirigenti che allenatori non sono mai stati? Per questa ragione dico che al Milan tutti si devono fare un bell’esame di coscienza: i dirigenti, l’allenatore, i giocatori. E’ molto facile scaricare l’allenatore, di solito è la prima cosa che viene in mente ai proprietari».