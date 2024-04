Pioli Milan, Garlando lo esalta: «Il più vicino a quel top allenatore! Con la Roma...»

Pioli-Milan, Luigi Garlando, noto giornalista, ha elogiato il tecnico rossonero paragonandolo a Pep Guardiola

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha elogiato il tecnico del Milan Stefano Pioli scomodando un importante paragone:

PAROLE – «La bellezza di Real Madrid-Manchester City vi ha procurato una crisi da Sindrome di Stendhal? Ci sta. Lo spettacolo del Bernabeu ha procurato uno stordimento generale. Milan-Roma di questa sera potrebbe non farci sentire troppo lo sbalzo. A parte l’Inter, non potevamo augurarci di meglio per ripartire dopo le meraviglie di Champions, elargite martedì sera. Pioli è l’allenatore più vicino a Guardiola per l’atteggiamento offensivo. Mentre in Italia, per lo più, le fasce sono terreno di galoppo per i quinti, il Milan tiene alti e larghi due attaccanti, Leao e Pulisic, come Foden e Grealish. Stasera perciò rivedremo un copione simile a quello del City, con Loftus-Cheek e Reijnders che riempiranno gli interspazi tra Giroud e gli esterni per formare una falange a 5. A turno potranno inserirsi anche i difensori, a cominciare da Theo Hernandez, come fanno Gvardiol e Stones».