Pioli Milan, Europa League decisiva: c’è il dialogo coi senatori a Milanello. Tecnico rassicurato, il retroscena

Pioli-Milan, Europa League decisiva per il futuro: il tecnico si aggrappa ai senatori rossoneri. Il retroscena

Stefano Pioli sa che la conferma sulla panchina del Milan per la prossima stagione passa dal percorso in Europa League e possibilmente dalla vittoria del trofeo. I rossoneri, dopo aver superato il Rennes nei sedicesimi di finale, hanno pescato lo Slavia Praga negli ottavi, un impegno decisamente alla portata del Diavolo che sogna l’approdo ai quarti della competizione.

In questo senso, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli intende aggrapparsi ai senatori rossoneri, coloro che hanno confidenza di vittorie a livello europeo: Olivier Giroud (Champions 20-21 e Europa League 18-19), Christian Pulisic (Champions 20-21), Ruben Loftus-Cheek (Europa League 18-19) e Samuel Chukwueze (Europa League 20-21) più Theo Hernandez e Jovic che hanno vinto da comprimari e in due stagioni diverse, la Champions con il Real Madrid. Il tecnico a Milanello è stato rassicurato: la Coppa è l’obiettivo prioritario.