Pioli Milan, Bertolucci critica la società: «Deve prendere una posizione chiara. Nei confronti del tecnico ho notato questa cosa da parte dei tifosi»

Pioli-Milan, Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso rossonero, ha parlato della situazione del tecnico rossonero

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Paolo Bertolucci, ex tennista tifoso del Milan, ha parlato così del futuro di Pioli:

PAROLE – «Io mi pongo male, sono amico di Pioli, amico di Martini, amico di Galliani. Prendo schiaffi da tutte le parti, poche carezze e tanti schiaffi. Il mister è una persona seria e molto perbene. L’ambiente ha avuto quasi un rigetto, secondo me inspiegabile. Ma ora deve essere la società a decidere. Ricordi quando Berlusconi decise di proteggere Sacchi? Se la società dice “questo è il nostro allenatore” allora si calma tutto. Se invece sono lì, stanno zitti, lasciano trapelare che forse si cambia e forse no secondo me finiremo male. Non c’è una linea ben delineata quando invece la società dovrebbe averla. Anche perché a questo punto credo che abbiano anche le idee chiare su come e dove intervenire».