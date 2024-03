Pioli Milan, la chiave è Ibrahimovic? Dal rapporto con lo svedese alle richieste della proprietà: ecco perchè il tecnico può strappare la conferma

Pioli-Milan, in risalita le quotazioni del tecnico in vista della prossima stagione: rapporto con Ibrahimovic fattore chiave

Gli ultimi due mesi di stagione saranno decisivi per Stefano Pioli per tenersi stretta la panchina del Milan. Il tecnico emiliano, che ha un contratto con i rossoneri fino al 30 giugno del 2025 da 4.5 milioni di euro, bonus inclusi, ha tutta l’intenzione di continuare il suo ciclo in rossonero, come ampiamente spiegato nella conferenza stampa post Verona-Milan.

Pioli non considera assolutamente finita la sua avventura a Milanello ed è prontissimo a cominciare il suo sesto anno alla guida del Diavolo per cercare di riportare a Milanello lo scudetto già vinto nel 2022. Ma qual è la posizione del club?

Gli ultimi risultati, e l’ottimo percorso in Europa League, stanno facendo lievitare le chance di permanenza di Pioli alla guida del Milan nel prossimo campionato. Il secondo posto in classifica e i quarti di finale contro la Roma sono obiettivi che l’ex Lazio vuole confermare e migliorare, puntando magari alla finale di Dublino del 22 maggio.

La sensazione forte è che a fare differenza sarà il grande rapporto instauratosi tra Pioli e Zlatan Ibrahimovic, da alcuni mesi Senior Advisor di RedBird con delega sul Milan. La fiducia dello svedese nei confronti dell’allenatore con il quale ha vinto l’ultimo alloro tricolore della sua carriera non è assolutamente di facciata. Ibra potrebbe convincere Cardinale e il resto della dirigenza a continuare il rapporto lavorativo con l’emiliano con Furlani che comunque continua, in privato e pubblicamente, a blindarlo senza alcun tentennamento.

Ovviamente i risultati faranno la differenza ma se dovesse arrivare la vittoria nella seconda competizione continentale il matrimonio tra Pioli e il Milan continuerà senza alcun dubbio. Tutto sul presente dunque ma con un occhio già al futuro prossimo: il Pioli atto VI comincia a prendere forma a Casa Milan. Il destino è ancora tutto da scrivere.