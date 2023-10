Pioli e il Milan quattro anni dopo: al tecnico questi due grandi meriti nei suoi anni sulla panchina rossonera

L’edizione odierna del Quotidiano Sportivo ha fatto il punto sull’avventura di Pioli al Milan.

QUOTIDIANO SPORTIVO – «Milan, i 4 anni di Pioli: gioie, dolori e traguardi in quasi 200 panchine. Non sono mancati certamente dei momenti difficili, come per esempio dopo il 5-0 di Bergamo a dicembre 2019, ma sono certamente più numeri gli eventi felici, in primis lo scudetto nella stagione 2021-2022. Tra i meriti del tecnico milanista c’è anche quello di aver riportato finalmente il Milan in Champions League dopo diversi anni»