Pioli su Ibrahimovic: «È il numero uno, un campione di mentalità»

Stefano Pioli, intervistato da Prime Video, ha parlato di Chelsea Milan di questa sera ma anche di Ibrahimovic:

«Per me è il numero uno. Un campione di mentalità, di tecnica, di competitività e poi ho scoperto una persona molto intelligente e molto simpatica. Si è dovuto calare in una realtà dove la squadra non aveva mai vinto, dove i giovani andavano migliorati e stimolati, coccolati a volte. E lui lo ha fatto con una sensibilità e con un’intelligenza incredibile. Mi auguro di poterlo ritrovare a gennaio in campo»