Pioli e la CLAMOROSA rivelazione sull’eliminazione con la Roma: «È stato un peccato di presunzione pensare questa cosa»

Stefano Pioli, in conferenza stampa, è tornato a parlare dell’eliminazione del Milan dall’Europa League per mano della Roma

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, Stefano Pioli è tornato a parlare anche dell’eliminazione in Europa League per mano della Roma:

SIMILITUDINI TRA L’ELIMINAZIONE IN EL CON QUELLA DELLA CHAMPIONS L’ANNO SCORSO – «Ci ho pensato. Forse quando arriviamo troppo convinti non sappiamo reagire di difficoltà. È stato un peccato di presunzione pensare che la Roma non potesse metterci in difficoltà e fare gol».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-INTER