Pioli a DAZN: «Oggi volevo far riposare Leao. E De Ketelaere punta…». Le parole del tecnico del Milan

Stefano Pioli ha parlato a DAZN dopo Sampdoria-Milan.

DIFESA A TRE – «Abbiamo le caratteristiche per fare anche quello, ma è meglio farlo in parità numerica. Rafa ha commesso un’ingenuità, ha queste giocate ma purtroppo… è andata così, si è complicata una partita che già non era facile. La mia squadra però ha dimostato che va ad un credere che va oltre le difficoltà. Solamente complimenti ai miei giocatori».

PRESTAZIONE – «Non potevamo essere aggressivi, dovevamo aspettare un po’ di più. Avevo immaginato che sarebbero passati al trequartista con le due punte, quindi ho messo il centrale a rompere e avere la parità numerica in area. Qualcosa abbiamo concesso, ma la squadra ha giocato con una volontà incredibile. Questo è un successo molto importante in un campo difficile. E’ stata una settimana impegnativa e ora ci aspettano Dinamo e Napoli, ma l’importante è ricuperare le energie e vedere come stanno i giocatori».

DE KETELAERE – «Secondo me non si deve sbloccare. Sta facendo il percorso che ci si deve aspettare da un ragazzo di talento e non abituato a certe partite, a un certo ritmo. A Salisburgo abbiamo giocato non benissimo e mi aspettavo qualcosina di più, ma di questa sera sono contento: è stato nel vivo del gioco, si è fatto trovare dentro l’area. E’ un ragazzo bellissimo da allenare, già parla la lingua, è intelligente. Mi avrebbe fatto piacere un suo gol, ma deve stare tranquillo e continuare così».

ROTAZIONI – «Ho un gruppo importante a livello numerico e qualitativo, ma quando vengono a mancarti due giocatori nello stesso reparto siamo costretti a chiedere uno sforzo in più. Rafa ha rifiatato un tempo oggi e mercoledì lo troveremo nelle migliori condizioni. Giroud? Ragazzo speciale, deve tirare la carretta. Se riuscirò a toglierli minutaggio lo farò, ma l’assenza di Origi e Rebic ci complica un po’ i piani. Avrei lasciato fuori Leao se avessi avuto Origi, avevamo preparato la partita con le due punte. Charles può fare il centravanti, ci stavo pensando durante la partita. Poteva essere una soluzione».

REBIC E ORIGI – «Molto difficile per mercoledì. Ante ha tanto dolore, sta facendo cure, ma non riesce a muoversi. Divock? Origi ha una cosa piccola e non credo ci sia mercoledì, speriamo invece per domenica. Però abbiamo altre alternative. Caratteristiche come quelle di Leao c’è lì ha un po’ Rebic solo».