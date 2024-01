Pioli a Dazn: «Maignan? Gli ignoranti restino a casa. Non è la fiamma dello Scudetto che ci tiene vivi»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la partita contro l’Udinese di Serie A 2023/24. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli a Dazn dopo Udinese Milan.

MILAN DA SCUDETTO – «Avete tanti opinionisti intelligenti. Io dico che non dovevamo chiudere la partita nel primo tempo, poi per una leggerezza abbiamo subito gol. Poi dopo serve carattere per vincerla, lo abbiamo fatto con determinazione. È un grande passo avanti».

MAIGNAN – «Dispiaciuto tantissimo lui perché lo ha subito in prima persona. Dispiace a me perché è un ragazzo rispettoso, sono fiero di allenarlo. Sono situazioni che non devono più succedere, è bene che gli ignoranti restino a casa».

LEAO – «Lui non deve reagire, deve capire tanto le situazioni. Stasera mi è piaciuto come ha lavorato. Poi sono d’accordo, se facesse più pressioni… È una crescita che sta facendo, ha già visto tanti miglioramenti e ne arriveranno altri. Poi se ogni volta che prende palla Rafa pensiamo possa essere determinante diventa difficile. Deve continuare a lavorare così perché poi arriveranno numeri importanti».

FIAMMA DELLO SCUDETTO – «Non è la fiamma dello Scudetto che ci tiene vivi ma il nostro modo di lavorare. Ci siamo promessi di fare un girone di ritorno migliore dell’andata, quindi abbiamo questa volontà, questa convinzione di poterci riuscire. Possiamo giocarcela in un certo modo, non stiamo pensando ad altro se non al Bologna. Poi penseremo al Frosinone, poi al Napoli, al Monza e all’Atalanta, cercando di migliorare la classifica».

RINCORSA COME DUE ANNI FA – «È sempre difficile confrontare le stagioni, siamo una squadra diversa, abbiamo cambiato tanto. Dobbiamo continuare a crescere e migliorare, possiamo fare meglio, possiamo diventare più solidi ed equilibrati. Mancano tanti punti».

100 VITTORIE AL MILAN – «Tanta roba, ma il fatto è che alleno un gruppo molto forte e molto coeso, molto unito, che vuole andare avanti. Quello che abbiamo fatto fa parte della storia, ora siamo concentrati sulle prossime partite».