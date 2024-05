Mercato Milan, De Ketelaere verso il riscatto dall’Atalanta: ecco QUANTO INCASSANO i rossoneri dal trasferimento del belga

La scorsa sessione estiva del mercato Milan è stato caratterizzata da diverse operazioni in entrata ed in uscita, una su tutte quella relativa a Charles De Ketelaere. Il belga si è trasferito all’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sotto la guida di Gasperini il calciatore si è ritrovato ed ha contribuito anche lui alla vittoria della storica Europa League per la Dea. I bergamaschi con ogni probabilità eserciteranno l’opzione per il riscatto: ecco quanti soldi incasseranno i rossoneri.

Come ricorda Calciomercato.com, la cifra fissata negli accordi tra i due club è di 22 milioni di euro, che si sommano ai 3 milioni già investiti per il prestito. Se dovesse realmente scattare il riscatto, il Milan potrebbe incassare anche ulteriori 4 milioni di bonus oltre al 10% sulla futura cessione.