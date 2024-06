Godfrey Milan: c'è un ostacolo per i rossoneri. Novità

Godfrey Milan: Everton costretto a ‘sacrificare’ il suo pezzo pregiato. Ma c’è un OSTACOLO per i rossoneri nella corsa al difensore

Come riferito da Football Insider, per il calciomercato Milan torna di moda una vecchia conoscenza per rinforzare la sua difesa in vista dell’estate. Trattasi di Ben Godfrey dell’Everton, già sondato dai rossoneri nel corso della scorsa sessione invernale.

A causa di alcuni problemi finanziari, i Toffees sarebbero costretti a cedere, con Godfrey principale indiziato a partire. Non solo il Diavolo però, anche il Borussia Dortmund è sulle sue tracce, in cerca di un sostituto di Hummels.