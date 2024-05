Fonseca Milan, Pastore alimenta i dubbi sulla scelta: «Le voci dicono lui ma non sappiamo se..»

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio Pastore ha parlato del tema Fonseca Milan

LE PAROLE – «Arriverà credo settimana prossima il nome del sostituto di Stefano Pioli, a meno che non ci siano grandi sorprese. Ed è un’ipotesi, perché da quando è uscito il caos Lopetegui il Milan ha chiuso le comunicazioni con i giornalisti, almeno a livello formale. Quindi Ibrahimovic non ha mai parlato con nessuno, Moncada lascia trapelare che la pista preferita è Fonseca, ma Moncada è solo una parte della verità. Quindi si va tutti a dire Fonseca perché le uniche voci che arrivano danno Fonseca, però noi non sappiamo se c’è dell’altro sotto. E ci sono tanti allenatori, anche più preziosi di Fonseca. Se voi prendete i quattro ultimi campionati di Fonseca, due con la Roma e due con il Lille, troverete una media punti sempre intorno hai…intanto ha un 50/51% di vittorie stagionali, e quindi 70 punti a campionato. In Francia con una squadra da terzo e quarto posto, ed in Italia con una squadra da quarto, quinto, sesto posto»