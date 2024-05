Zirkzee Milan: la Juventus spaventa i rossoneri, il FATTORE che può spingerlo verso i bianconeri

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è Zirkzee. La Juventus spaventa i rossoneri, il fattore che può essere decisivo

Per Joshua Zirkzee, accostato al calciomercato Milan, serviranno 40 milioni cash, il costo della clausola. Non ci sono margini di trattativa se non quelli legati alla volontà del calciatore. A riferirlo è Tuttosport.

L’arrivo alla Juve di Thiago Motta, infatti, potrebbe rivelarsi un fattore decisivo nella scelta dell’attaccante olandese. Giuntoli è però avvisato: il Bologna chiede 40 milioni cash senza contropartite tecniche.