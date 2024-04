Pioli risponde così alle critiche: «Si parla di me da troppo tempo e questo non ha fatto bene a nessuno!»

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa odierna, ha risposto alle critiche piovutegli addosso nel corso della stagione

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, Stefano Pioli ha parlato anche delle tante critiche ricevute in stagione:

VINCERE NEL DERBY – «La vittoria nel derby sarebbe importantissima, per il significato di questa partita. Non parliamo di me, se ne sta parlando troppo e da troppo tempo. Ma questo non ha fatto bene a nessuno».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-INTER