Pioli: «Convinti della difficoltà ma consapevoli della nostra forza»

Pioli: il tecnico rossonero ha parlato da Milanello alla vigilia del big match dell’ultima giornata Atalanta Milan. Le sue parole.

MOTIVAZIONI – «La settimana è stata piena nei colloqui sia individuali che collettivi. La motivazione è al massimo, tutta la squadra ha lavorato tutto l’anno per questa partita, le motivazioni per tutti non mancano e non mancheranno. Adesso è il momento di rimanere uniti e compatti al fine di raggiungere il nostro obiettivo».

PAURA – «La paura è come il fuoco, se la gestisci bene ti riscalda e non ti brucia. Abbiamo affrontato altre partite importanti in cui il risultato contava. Siamo stato sempre molto convinti senza mai abbatterci e questa settimana ho visto le cose che dovevo vedere».

IL MIO FUTURO – «E’ la partita di domani, dobbiamo tutti ragionare così poi al futuro ci penseremo da lunedì».

CONVINTI E CONSAPEVOLI – «Siamo convinti e consapevoli delle difficoltà che troveremo dentro la partita ma quando sei così consapevole e dentro la partita devi superare le difficoltà ed ottenere un risultato importante»

QUALIFICAZIONI ALLA CHAMPIONS – «Ci riuscì all’ultima giornata con la Lazio dopo aver perso un derby nei minuti finali. Oggi ho rivisto nei giocatori del Milan quello che ho visto nella mia Lazio»