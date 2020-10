Pioli: «Conosco Conte come allenatore, non umanamente»

Stefano Pioli ha parlato del proprio rapporto con Antonio Conte in conferenza stampa, ecco le parole del tecnico rossonero

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha così parlato del proprio rapporto con Antonio Conte: «Invidioso? L’invidia è un sentimento che non mi appartiene perché amo quello che faccio, questo ambiente e i miei giocatori. Le differenza tra me e Antonio? I colleghi li conosco ma per come studio le loro strategie ma non gli conosco personalmente. Sono tante le cose che non conosco per poter esprimere un giudizio».