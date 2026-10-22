Hutchinson a Sky: «Ovunque l’allenatore decida di schierarmi, il mio obiettivo è sempre dare il massimo e fare del mio meglio»

Hutchinson nel prepartita di Bournemouth-Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per presentare il match

Nel prepartita di Bournemouth-Milan, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Hutchinson. Queste le sue dichiarazioni:

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IL MODULO «Sarà una partita difficile, ma non vedo l’ora che inizi e penso che tutti noi in squadra condividiamo questa sensazione. Molti dei nuovi arrivati non hanno mai vissuto un’atmosfera o un’esperienza del genere, quindi dobbiamo fargli da guida ed essere subito pronti. Per me è bellissimo tornare in Inghilterra: stasera ci sarà anche tutta la mia famiglia ed è un valore aggiunto. Sarà una bellissima partita».

SUL RUOLO «Ovunque l’allenatore decida di schierarmi, il mio obiettivo è sempre dare il massimo e fare del mio meglio. Per me non è assolutamente un problema la posizione in campo: finché gioco sono felice e voglio solo godermi il calcio».

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TANTI INFORTUNI NEL RUOLO «Dobbiamo semplicemente dare il 100% e fare del nostro meglio in ogni situazione. Il nostro obiettivo è provare a vincere tutte le partite, contro qualsiasi avversario ci troviamo di fronte. Siamo il Milan: dobbiamo scendere in campo con la ferma convinzione di voler vincere ed essere pronti a qualsiasi battaglia».