Stefano Pioli, durante la conferenza stampa di vigilia di Napoli Milan ha detto la sua sulla stagione che aspetta i rossoneri

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa di vigilia di Napoli Milan ha detto la sua sulla stagione che aspetta i rossoneri:

«Due settimane fa ti avrei detto che avrei sperato in qualcosa in più, tra poco si deciderà chi vincerà e chi andrà in Champions. D’ora in avanti sono tutte crocevia, partite da giocare con convinzione nelle nostre qualità. Affrontiamo la squadra che ha fatto più punti dopo Natale. Il Napoli ha grandi qualità, ma anche noi»

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE