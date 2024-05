Conceicao Milan: ribaltone nelle QUOTE, ecco chi è ora il favorito per la panchina secondo i bookmakers

Stefano Pioli è sempre più vicino all’addio dal Milan. In quota per sostituirlo c’è anche Conceicao. Ecco chi è il favorito per i bookies

Prosegue il toto allenatore in casa Milan per scegliere il successore di Stefano Pioli, destinato a salutare a fine stagione.

Per la sua sostituzione non è più Julen Lopetegui il favorito, ma nelle ultime ore c’è stato il sorpasso dell’attuale tecnico del Porto Sergio Conceicao, offerto a 2 su Sisal contro il 2,75 dell’ex tecnico di Spagna e Real Madrid. Terzo in lavagna Antonio Conte, ora visto a 5, seguito da Roberto De Zerbi a 6 e da Thiago Motta proposto a 9.