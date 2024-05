Bargiggia RIVELA sul calciomercato Milan: «Da tempo i rossoneri trattano per quel giocatore»

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, ha fatto questa rivelazione relativa al calciomercato Milan. Ecco le sue dichiarazioni

A TV Play, Paolo Bargiggia ha parlato così di Joshua Zirkzee, obiettivo del mercato Milan.

ZIRKZEE JUVE – «È fantamercato. Viene fatto per creare visualizzazioni e click. In Italia c’è una società che da tempo tratta Zirkzee e ne ha bisogno? È il Milan. La Juventus non ha bisogno di attaccanti, a meno che arrivi un’offerta pesante per Vlahovic. Siccome Zirkzee costa 60/65 milioni, anche vendendo Vlahovic poi la Juve non metterebbe quei soldi per Zirkzee. In Italia c’è il Milan e c’è l’Arsenal in Premier».