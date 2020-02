Pioli al Milan fino al termine della stagione: poi se la giocano tre nomi

Stefano Pioli difficilmente verrà messo in discussione in questa stagione. Al termine dell’annata sono tre i nomi in ballo per sostituirlo

Quella attuale è ormai considerata un’annata dagli obiettivi nettamente ridimensionati per il Milan che con Stefano Pioli ha sì raddrizzato una barca apparentemente sul punto di affondare, vedasi la gestione Giampaolo, ma che non ha saputo riassestarsi come sperato da proprietà e dirigenza. Proprio per questo motivo il futuro del tecnico parmigiano sembra essere segnato: Pioli resterà alla guida del Milan fino al termine della stagione ma dal prossimo anno il Diavolo si affiderà ad una nuova guida tecnica.

I nomi attualmente in ballo sono tre: Massimiliano Allegri è in cima alla lista dei desideri di Elliott e Maldini ma per convincerlo occorrerà un progetto realmente ambizioso; Marcelino, ex Valencia rilanciato al Milan dai media spagnoli, affascina dal punto di vista tattico e infine Ralf Rangnick, attualmente al Lipsia, ma il suo nome non sembra aver convinto l’attuale dirigenza.