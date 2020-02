Gazzetta, Maldini: «Rangnick non è un allenatore da Milan»

Gazzetta dello sport, Giovedì 13 Febbraio, Maldini in prima pagina intervenuto sulla questione allenatore dopo che si è riparlato di Rangnick

Gazzetta dello sport, Maldini chiude le porte a Rangnick, voluto da Gazidis ma scaricato in toto dall’ex capitano rossonero. Intanto Pioli guarda avanti con la finale di Coppa Italia che diventa un obiettivo.

NON DA MILAN- «Rangnick non è un allenatore da Milan». Queste le parole di Maldini alla vigilia della gara con la Juventus, come sottolineato dalla Rosea in prima pagina odierna.