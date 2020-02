Milan-Juventus, Pioli: «Obiettivo? Raggiungere la finale»

Mister Pioli commenta la partita di domani di Coppa Italia tra Milan-Juventus lanciando uno sguardo verso la sconfitta nel derby di domenica

Ecco le parole di Stefano Pioli alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan-Juventus.

Derby – Sarebbe troppo facile pensare di ripartire solo dal secondo tempo del derby. Dentro la partita abbiamo dimostrato tante cose positive e che ci stiamo avvicinando a tanti team di livello superiore. Dobbiamo aver fiducia nei nostri mezzi. Abbiamo capito che in certe partire e a certi livelli non si può mai mollare la presa. Dobbiamo imparare e rimettere in campo una prestazione già più continua e determinata per tutti i 95 minuti già domani sera contro la Juve in Coppa Italia.

Milan-Juve, attesi 70 mila spettatori – Anche l’altra sera non abbiamo giocato fuori casa e per questo il rimpianto rimane alto. Dobbiamo solo svoltare subito, abbiamo imparato la lezione. L’obiettivo? La finale di Coppa Italia.

Juve come rilancio – Assolutamente si, è la migliore situazione che ci potesse capitare. Stiamo affrontando la migliore squadra d’Italia sicuramente e tra le migliori d’Europa, ma questa è l’occasione per dimostrare che noi non siamo da meno.

Sguardo alla scorsa partita contro la Juve in campionato – Ci può aiutare sicuramente. Loro sono cambiati meno e noi si, sia come interpreti che posizioni sul campo però ci sono situazioni che si possono riproporre. Il fatto di aver giocato un’ottima partita, di aver avuto l’occasione per andare in vantaggio ci deve dare la consapevolezza che tutte le partire vadano giocate e approcciate con grande determinazione.

Mettere in difficoltà la Juve – Noi andremo in campo con la mentalità di mettere in difficoltà gli avversari, soprattutto in questo momento dove stiamo creando tanto e segnando tanto. Abbiamo le qualità di mettere in difficoltà la Juventus, perché dentro ogni singola partita ci sono occasioni da sfruttare.