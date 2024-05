Nuovo allenatore Milan, Cardinale CALA l’asso nella manica! Tifosi senza fiato, contattato il campione del mondo

Nuovo allenatore Milan, la mossa di Cardinale lascia senza parole: contatto con Scaloni, è lui il post Pioli?

Clamorosa indiscrezione rilanciata dal Corriere dello Sport sul prossimo allenatore del Milan. Paulo Fonseca è in pole, come detto nelle scorse ora, ma i rossoneri non hanno ancora scelto definitivamente e in questo senso non va assolutamente scartata un’ipotesi, quella che porta a Lionel Scaloni, attuale CT dell’Argentina Campione del Mondo.

Con Scaloni il Diavolo non ha avuto incontro diretti ma proficui contatti telefonici: il profilo piace e lo stesso ex Lazio ha dato piena disponibilità a lasciare l’Argentina dopo la Copa America. Sono giorni decisivi in casa rossonera.