Pioli a Sky: «I tifosi ci sosterranno, l’abbiamo preparata bene»

Stefano Pioli ha parlato prima del match tra Milan e Atletico Madrid a San Siro. Ecco cosa ha detto il tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, prima del amtch di Champions contro l’Atletico Madrid. Le parole del tecnico sul ritorno della Champions a San Siro sponda rossonera.

TIFOSI – «I tifosi ci stanno dando grande passoione e sostegno, staserà vedo un’atmosfera magica. Ci aiuteranno nei momenti più difficili di una partita difficile, siamo contro una squadra con un gioco consolidato, che conosce bene questa competizione. Dovremo giocarla con tecnica e tattica».

FORMAZIONE – «Kjaer non sta ancora al 100%, inutile rischiarlo. Fino ad ora ho avuto tre centrocampisti da far ruotare da inizio stagione, ora tocca a Sandro riposare, siamo pronti a cambiare in corso».

PARTITA – «È chiaro che avendo perso la prima partita è importante fare risltato positivo anche se non è decisiva perché mancano 12 punti. L’abbiamo preparata bene e speriamo di giocarla bene».