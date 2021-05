Pioli a MilanTV: «C’è delusione, ma domenica abbiamo la nostra finale»

Stefano Pioli prova ad analizzare il pareggio con il Cagliari. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero a MilanTV

Stefano Pioli analizza così il pareggio del Milan contro il Cagliari, occasione persa per la qualificazione in Champions League. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero ai microfoni di MilanTV: «Sicuramente le difficoltà nella partita ci hanno fatto perdere lucidità. Una squadra che veniva da prestazioni così esaltante doveva continuare a giocare, noi ci abbiamo provato ma siamo mancati nelle scelte e nel ritmo.»

«Il Cagliari ha fatto la sua partita, le giocate individuali potevano essere importanti ma purtroppo non abbiamo trovato il guizzo giusto. Stasera andiamo a casa con delusione e tristezza, ma domenica abbiamo la finale di un obiettivo prestigioso. Non abbiamo più se o ma, non credo che il mio compito per domenica sarà difficile, ci giochiamo tutto. Dobbiamo pensare di meritare di andare in Champions e dimostrarlo. Vogliamo chiudere bene questo campionato.»