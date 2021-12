Prime foto. Il Milan Femminile ha ufficializzato con un comunicato l’acquisto di Martina Piemonte, primo arrivo di questa sessione invernale, per rinforzare la rosa a disposizione di mister Ganz.

Il club rossonero ha poi pubblicato sui social le prime immagini della nuova giocatrice, con indosso la maglia rossenera: «Una nuova attaccante per le rossonere: benvenuta Martina!»

New signing alert

Adding a new striker to our Rossonere attack: welcome, Martina Piemonte!

Una nuova attaccante per le rossonere: benvenuta Martina!

