Piccini (Juventus Women Primavera): «Milan? Il risultato parla da sé»

Piccini (Juventus Women Primavera): «Grande mentalità, siamo sulla strada giusta». Le parole dopo la goleada rifilata al Milan

(Mauro Munno inviato al Campo Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Women Primavera di Silvia Piccini domina il Milan a Vinovo imponendosi per 8-1 nel recupero della 13esima giornata di campionato.

Nel post partita, ecco le dichiarazioni dell’allenatrice della Juventus.

VITTORIA – «Rispetto alla gara di andata direi che il risultato parla da sé. Mi è piaciuta molto la mentalità, la strada è ancora lunga ma è quella giusta. Anche come mentalità e soprattutto come atteggiamento come ho chiesto alle ragazze».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE