Piccari non ha dubbi su Pioli: «Rispetto all’anno scorso è cambiato in questo». Le sue dichiarazioni sul tecnico

Marco Piccari è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare anche del campionato di Serie A. Le sue dichiarazioni su Inter e Milan.

PICCARI – «Vedo un Inzaghi più consapevole e un Pioli che dal punto di vista tattico ha più in mano la squadra rispetto a prima. E parlando di panchine aggiungo: se la campanella suona per Allegri, deve suonare anche per Mourinho visto l’inizio della Roma»