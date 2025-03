Piatek, il racconto dell’ex Milan: «Leonardo e Maldini si erano un po’ arrabbiati»

Condividi via email

Piatek, ex attaccante del Milan, ha svelato un retroscena di mercato legato ai tempi di quando vestiva la maglia rossonera. Riguarda il Real Madrid e Luka Jovic, all’epoca in forza all’Eintracht Francoforte. I blancos dovevano scegliere tra lui e il serbo ed erano stati ad osservarlo a Milanello. Un episodio non gradito alla dirigenza milanista. Questo il suo intervento a Meczyki.pl:

«Ho avuto un incontro con Leonardo e Maldini. Erano un po’ arrabbiati perché i miei rappresentanti avevano cercato di parlare con il Real Madrid e di sollevare la questione. Pensavano che fosse inappropriato da parte mia, perché capivano che stavo già giocando per un grande club. Mi sono difeso, perché l’unica cosa che sapevo era che c’era interesse».