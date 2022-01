Ex Milan, Piatek: «Voglio dimostrare il mio valore alla Fiorentina»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo attaccante della Fiorentina Piatek si è presentato in conferenza stampa: le dichiarazioni dell’ex Milan

Krzysztof Piatek, neo attaccante della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa al mondo viola.

DIMOSTRARE VALORE – «Non voglio parlare tanto di Genoa. Lì c’è il mio cuore, ma sono qui e sono molto felice. Ho molta voglia di dimostrare il mio valore. Questo è un grande progetto e la squadra gioca veramente un calcio offensivo. Per me è importante. Sono un giocatore che segna e aiuta la squadra. Qua giochiamo 4-3-3 e con una punta. Ma per me è importante dimostrare il mio valore in allenamento per cercare di far cambiare idea al mister».

ESULTANZA – «Il pistolero è tornato “on fire”.Sono pronto per tutto. La mia pistola adesso è al Franchi, vediamo cosa succede».

VLAHOVIC – «È un grande attaccante e ha fatto tanti gol. Anche io ho dimostrato tanto in Italia: sono un giocatore che segna. Penso che possiamo anche giocare insieme».

NUMERO 19 – «È un numero importante perché col Milan ho fatto tanti gol. Giochiamo 4-3-3 però ho visto che al mister piace cambiare. Sono pronto a tutto. Sia per giocare titolare che per aiutare la squadra entrando dalla panchina».