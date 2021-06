Pessina, parla il papà: «Momento eccezionale, è un bravo ragazzo»

Il papà di Matteo Pessina, decisivo nella vittoria di ieri dell’Italia contro il Galles, ha parlato a Sky Sport 24, le sue parole:

«Io e mia moglie eravamo allo stadio e abbiamo gioito. Per noi basta vederlo giocare titolare in squadre come l’Atalanta e ora in nazionale, ma ieri ci siamo goduti un momento veramente eccezionale. Il ruolo della famiglia è importante per aiutare Matteo nei momenti difficili come quando qualche giorno fa ci aveva detto che non era tra i 26 convocati inviandoci un messaggio. Oppure quando ha dovuto stare per due mesi con le stampelle l’anno scorso. Inoltre cerchiamo sempre di tenerlo con i piedi per terra, ma è un bravo ragazzo quindi non ce n’è bisogno più di tanto»