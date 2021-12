Pessina Milan: il retroscena sulla clausola e quando scade

Cinque anni Matteo Pessina ha lasciato il Milan, non tornerà in rossonero ma c’è un retroscena sulla clausola rescissoria



Cinque anni Matteo Pessina ha lasciato il Milan, non tornerà in rossonero ma c’è un retroscena sulla clausola rescissoria.

L’accordo inserito nel contratto tra i due club, infatti, non ha una data di scadenza, ma il termine è fissato alla centesima presenza di Pessina con la maglia della Dea. Come riportato da Calciomercato.com, non è finita qua C’è infatti un piccolo “premio di consolazione” che i rossoneri riceveranno nei prossimi mesi: alla centesima presenza di Pess non sarà più valida l’opzione sul 50%, ma ne scatterà un’altra per cui l’Atalanta dovrà pagare due milioni di euro ai rossoneri per chiudere definitivamente ogni rapporto tra i due club sul giocatore.