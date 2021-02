Pessina, gioiello intoccabile dell’Atalanta ma anche del Milan che osserva, come ricordato questa mattina da Gazzetta economicamente

Pessina, gioiello intoccabile dell’Atalanta ma anche del Milan che osserva, come ricordato questa mattina da Gazzetta, economicamente. Il quotidiano sottolinea a pag. 11 l’importanza del giocatore, prospetto non solo nerazzurro ma soprattutto azzurro, anche per il Milan che detiene una parte dei diritti.

NON SI VENDE- Percassi, preso dall’entusiasmo della finale di Coppa Italia ha parlato chiaramente dell’intenzione di trattenere certi giocatori come ad esempio il centrocampista che ora varrebbe sette volte tanto dal suo acquisto. Si perchè i 3 milioni investiti per averlo dal Milan sono diventati ora 20 e passa, con il Milan che come detto osserva ed attende.

LA POSIZIONE ROSSONERA- Il Milan da una eventuale vendita ne ricaverebbe il 40 per cento del costo di cessione, oppure se fosse proprio la società rossonera ad acquistarlo, lo pagherebbe la metà della cifra richiesta. Accordi che al momento non preoccupano i bergamaschi, non c’è alcuna intenzione di vendere ma solo di continuare ad investire in questo modo.