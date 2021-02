Pessina boom con l’Atalanta: il Milan può prenderlo a metà prezzo

Matteo Pessina sta facendo molto bene con la maglia dell’Atalanta: il Milan ha l’occasione di prenderlo a metà prezzo

Pessina è diventato un punto fermo per l’Atalanta e sta vedendo il proprio valore di mercato crescere in maniera vertiginosa di partita in partita. Autore di un gol e un assist nelle 13 presenze accumulate in Serie A quest’anno, Pessina è ancora un “patrimonio” del Milan. Ecco perché:

Arrivato a Bergamo nel contesto dell’operazione Conti al Milan, i rossoneri hanno su Pessina un diritto del 50% sulla futura rivendita del giocatore. Un “win to win” che potrebbe però anche dare la possibilità ai rossoneri di acquisire il talento cresciuto nel vivaio del Vismara a metà prezzo già la prossima estate.