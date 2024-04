Perin carica la Juve: «Siamo dentro a tutti e due gli obiettivi, ecco cosa faremo da domani»

Il portiere della Juve, Mattia Perin, dopo il passaggio in finale di Coppa Italia si esprime così sugli obiettivi dei bianconeri

Dopo la sconfitta per 2 ad 1 contro la Lazio, che è valsa comunque l’approdo alla Finale di Coppa Italia, Mattia Perin, portiere della Juve, parla così degli obiettivi stagionali dei bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri proverà a superare il Milan in campionato, e nel prossimo turno sfiderà proprio i rossoneri. Queste le parole del portiere ai microfoni di Sky Sport.

LE SENSAZIONI DELLO SPOGLIATOIO – «Sono sensazioni di felicità perché abbiamo passato il turno. La Coppa Italia cosi come arrivare in Champions è un nostro obiettivo. Siamo dentro a tutti gli e due gli obiettivi. Avere gli stimoli per lavorare duramente ci sono, non possiamo esimerci. Sappiamo che dobbiamo lavorare su alcune cose. Domani le riprenderemo e cercheremo di migliorare le cose che non abbiamo fatto bene come abbiamo fatto sempre. Alcune volte ci riusciamo, altre no».

L’INTERVISTA COMPLETA A PERIN.