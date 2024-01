Pellegrino Milan: la Sampdoria si muove, il club rossonero ha una preferenza

Pellegrino potrebbe lasciare il calciomercato Milan. La Sampdoria è l’ultimo dei club in lista tra le pretendenti. La volontà del club

Pellegrino potrebbe lasciare il calciomercato Milan. La Sampdoria è l’ultimo dei club in lista tra le pretendenti. Una scelta dovuta come riportato da Gianluca di Marzio dovuta anche all’infortunio di Murru che porterà il club a fare un altro difensore oltre a Piccini.

Tra le altre piste ci sono anche Cadice, Rayo Vallecano e Verona, destinazione preferita dalla dirigenza rossonera per far continuare la crescita del centrale difensivo in Serie A.