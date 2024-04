Ernesto Pellegrini, il diciassettesimo presidente della storia dell’Inter ha commentato lo scudetto vinto in casa del Milan

Le parole di Ernesto Pellegrini, il diciassettesimo presidente della storia dell’Inter sullo scudetto vinto in casa del Milan:

LE PAROLE – «Dopo la conquista del Tricolore provo gioia e emozione. Per la gioia è facilmente capibile il motivo, la forte emozione è per aver vinto lo scudetto della seconda stella in casa del Milan»