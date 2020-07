Pellegatti: «Vi rivelo i due terzini che vuole il Milan»

Carlo Pellegatti, attraverso il consueto appuntamento sul proprio canale YouTube, ha parlato del calciomercato del Milan

Carlo Pellegatti, attraverso il consueto appuntamento sul proprio canale YouTube, ha parlato del calciomercato del Milan: «Sulla fascia destra, in difesa, il Milan ha già individuato il giocatore che prenderà il posto degli attuali titolari. È tornato di moda, dopo che sembrava un obiettivo tramontato per via dell’interesse di alcune squadre inglesi, Mohamed Simakan. È lui adesso l’obiettivo numero uno che ha superato anche l’altro nome caldo Denzel Dumfries. Costa meno, ci sono 10 milioni di differenza fra i due profili. Simakan ha 20 anni, 187 cm, gioca nel Racing Strasburgo costa sui 15 milioni, mentre Dumfries 25-28. In questo momento il difensore francese è in pole position.

Il Milan ci sta lavorando tramite l’agente italiano che rappresenta il giocatore, si vuole evitare l’inserimento di altre squadre. Si tratta di un calciatore fisicato, importante, giovane e di grande prospettiva. Sembrava dovesse andare all’Everton, invece il Milan è tornato sotto e lo sta trattando in maniera seria, ma affonderà il colpo solo dopo aver avuto la certezza della cessione di uno fra Calabria o Conti o anche tutti e due».