Pellegatti invoca rinforzi a gennaio: «Furlani tiri fuori il denaro, è l’unica salvezza!». Poi esalta Allegri

pellegatti

Pellegatti, noto giornalista, ha invocato l’arrivo di rinforzi a gennaio per aiutare Massimiliano Allegri nella lotta scudetto

Nel suo consueto video su YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha lanciato un accorato appello alla dirigenza del Milan, in particolare a Giorgio Furlani, dopo il pareggio che ha messo in luce le carenze offensive della squadra.

Pellegatti è stato categorico: l’unica via d’uscita per il Milan è l’intervento sul mercato.

PAROLE – «Devo fare tutti gli sforzi del mondo per non essere noioso, ripetitivo… Cioè bisogna che i dirigenti, che Giorgio Furlani tiri fuori il denaro per aiutare Allegri e i giocatori. È la nostra unica salvezza».

Il giornalista ha poi evidenziato la precarietà del reparto avanzato rossonero, composta quasi totalmente da elementi adattati o fuori forma:

  • Santiago Gimenez: «che non c’è mai».
  • Christopher Nkunku: «che non è una punta, soprattutto in Italia con le difese chiuse».
  • Rafael Leão e Christian Pulisic: «adattati» e «non una prima punta».

Per Pellegatti, Massimiliano Allegri sta compiendo un vero e proprio miracolo, gestendo al meglio un parco attaccanti incompleto.

PAROLE – «Con un attacco del genere bisogna mettere sul petto di Massimiliano Allegri 32 medaglie, quanti sono i punti, perché sta ottimizzando quello che gli rimane».

