Pellegatti svela un retroscena di mercato: «Ecco il motivo per cui è stato preso Terracciano». Le parole del giornalista

Carlo Pellegatti ha parlato ai microfoni di Pressing del mercato rossonero. Ecco le parole del giornalista sull’acquisto di Terracciano:

PAROLE – «Per quanto riguarda il mercato del Milan, vi rivelo una cosa che non sa ancora nessuno: non ho parlato con Pioli, ma penso che Terracciano sia stato preso per metterlo mediano o mezzala e sopperire all’assenza di Pobega. Ultima cosa, sarà un caso ma da quando è tornato Kjaer abbiamo subito solo un gol».