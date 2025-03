Pellegatti: «Mai avrei pensato che nei futuri anni che il Milan non ci fosse»

Condividi via email

Pellegatti, intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato così della situazione del Milan

Carlo Pellegatti, nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’ su Radio 24, ha detto la sua sulla situazione del Milan che sarà lontano dalla Champions League per almeno 19 mesi.

LE SUE PAROLE – «Per tornare a sentire la musica della Champions League devono passare come minimo 19 mesi: due estati, un Natale, due Pasque…sono un’eternità. Siamo condannati al martedì e mercoledì libero, il Dio del calcio ci portasse il giovedì occupato. Siamo tornati come dal 2014 al 2020 senza Champions. Mai avrei pensato che nei futuri anni, questo compreso, che il Milan non fosse nelle prime quattro. E invece noni».