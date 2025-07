Condividi via email

Pellegatti critico sul calciomercato Milan: «Non può sempre essere un ‘Quanto costa?’. Credo che si debba…». Le ultimissime notizie

Il celebre giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha espresso, con la sua consueta passione e schiettezza, una chiara frustrazione riguardo alla strategia di mercato del Milan, in particolare per quanto riguarda gli attaccanti di alto profilo. Il suo ragionamento si concentra sulla tendenza del club a tirarsi indietro di fronte a richieste economiche elevate, un “no” costante che, a suo dire, impedisce al Milan di competere per i grandi nomi.

“Anche lì il Milan risponde: ‘Ma hai visto quanto costa [Darwin Núñez]?’”, ha esordito Pellegatti, toccando un tasto dolente per molti tifosi che sognano acquisti di grido. Il riferimento a Núñez, attaccante del Liverpool con un costo sicuramente proibitivo, è emblematico di una filosofia che sembra prevalere in Via Aldo Rossi.

La critica di Pellegatti non si ferma a un singolo nome, ma si allarga a un problema più generale: “E se però sono sempre tutte risposte: ‘ma hai visto l’ingaggio di [Dušan Vlahović]?’, ‘ma hai visto cosa costa [Victor Boniface]?’, ‘ma hai visto cosa costa Darwin Núñez?’… è sempre un continuo no”. Questa serie di domande retoriche evidenzia un leitmotiv che il giornalista percepisce nelle strategie di mercato del Milan: ogni volta che si presenta un’opportunità per un attaccante di alto livello, la risposta del club sembrerebbe essere sempre un freno dettato dai costi, siano essi legati al cartellino o all’ingaggio.