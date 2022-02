Pellegatti: «Il Milan latita di esperienza e vittorie»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale Youtube, ha analizzato il momento in casa Milan

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale Youtube, ha analizzato il momento in casa Milan:

«Archiviamo e dimentichiamo la giornata di campionato. Ad analizzare le cose che non sono andate contro la Salernitana ci penserà Pioli e il suo staff. Tiriamo però un sospiro di sollievo dato che il Milan è ancora primo davanti a Inter e Napoli, seppur i nerazzurri hanno una partita in meno. La continuità che il Milan cerca, a volte manca. Questo capita da diversi anni e sembra una sindrome da cui non si riesce a guarire. Questa squadra latita un po’ di esperienza e di vittorie. Anche all’allenatore, seppur è stato su altre eccellenti panchine, manca l’esperienza da vittorie. Ci auguriamo possa sdoganarla, ma comunque riconosciamo a Pioli i meriti di aver fatto crescere in tutti i sensi il Milan. Ora ci manca il gradino della vittoria. E chi può aiutare Pioli? Possono aiutarlo Ibrahimovic e Kjaer, che voglio sempre vedere al fianco della squadra, anche nelle trasferte. Ovviamente anche la società con Maldini e Massara in primis possono aiutare il tecnico rossonero»