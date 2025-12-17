HANNO DETTO
Pellegatti allarma i tifosi del Milan: operazione a rischio? Le parole del giornalista
Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha gettato ombre sul possibile arrivo al Milan di Fullkrug: nodo formula
Il giornalista rossonero Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale YouTube, ha gettato un’ombra di incertezza sulla trattativa che sembrava ormai ai dettagli per portare Niclas Füllkrug a Milanello. Nonostante l’ottimismo dei giorni scorsi, filtrano indiscrezioni meno positive dalla Germania, sponda Sky Deutschland.
Pellegatti, il nodo della formula per Fullkrug: diritto vs obbligo
Secondo Pellegatti, il Milan aveva pianificato l’arrivo del tedesco per il 26 o 27 dicembre, così da permettere ad Allegri di averlo a disposizione sin dai primi allenamenti del 2026. Tuttavia, è emerso un ostacolo sulla formula del trasferimento:
- La posizione del Milan: Il DS Tare ha presentato una richiesta per un prestito con diritto di riscatto, mantenendo la stessa linea di prudenza adottata per l’affare Zirkzee.
- Il muro del West Ham: Gli inglesi avrebbero risposto con un secco “no”, pretendendo l’inserimento dell’obbligo di riscatto (per una cifra stimata tra i 20 e i 30 milioni di euro).
Una strategia di attesa
Pellegatti avverte che questa divergenza potrebbe portare a una frenata. Il West Ham non ha fretta di cedere il giocatore alle condizioni del Milan, sapendo di poter attendere fino all’ultimo giorno di mercato per trovare un club disposto ad accettare l’obbligo.